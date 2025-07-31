Меценаты выделили деньги на благоустройство братских могил

Средства выделили несколько компаний из Ливенского района.

Как сообщает администрация Ливенского района, 5 августа на территории этого муниципального образования на братских захоронениях пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. К этому в районе начали готовиться загодя. В частности, недавно бюджет Ливенского района получил 380 тысяч рублей в качестве так называемых прочих безвозмездных поступлений.

И эти денежные средства были официально включены в муниципальный бюджет решением Ливенского райсовета народных депутатов на прошедшем заседании. Народные избранники таким образом утвердили изменения, предложенные местной администрацией. Указанные 380 тысяч рублей представители местного бизнеса выделили из своих касс на ремонт и благоустройство братских захоронений, расположенных на территории района.

Как следует из решения депутатского корпуса и сопроводительной документации, деньги выделили: ПО «Общепит» – 10 тысяч рублей, ООО «Речица» – 20 тысяч рублей, АО «Заря» – 5 тысяч рублей, орловский филиал ООО «Продмит» – 25 тысяч рублей, АО «Щелково Агрохим» – 100 тысяч рублей, ООО «Ливны Сахар» – 50 тысяч рублей, ОАО «Сосновка» – 80 тысяч рублей, АО «Ливенский завод погружных насосов» – 30 тысяч рублей и ООО «Авангард-Агро-Орел» – 60 тысяч рублей.

Средства добровольных пожертвований официально направлены на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории муниципального района. Районные депутаты внесли и ряд других поправок в местный бюджет. В частности, более 100 тысяч рублей они выделили на пополнение книжных фондов местных библиотек, 350 тысяч рублей – на организацию досуга и обеспечение жителей сельских поселений услугами организаций культуры.

В результате внесенных депутатами изменений объем доходов бюджета Ливенского района на 2025 год увеличился на 2,804 миллиона рублей. Он составит 1,065 миллиарда рублей. По расходам бюджет увеличился на 1,205 миллиона рублей и составит 1,127 миллиарда рублей. Таким образом, запланированный дефицит муниципального бюджета уменьшится на сумму 1,599 миллиона рублей.

К слову, верхний предел внутреннего муниципального долга Ливенского района по состоянию на 1 января 2026 года установлен в сумме 18,9 миллиона рублей. Кстати, депутаты разрешили администрации Ливенского района в пределах программы муниципальных внутренних заимствований принимать решения о привлечении кредитных ресурсов по результатам торгов.

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ИА «Орелград»