Орловцы жалуются на шум от незавершённых работ

31.7.2025 | 14:20 ЖКХ, Новости

С проблемой столкнулись жители улицы Металлургов.

Фото: Прислано в редакцию

В редакцию «Орёлграда» поступило соответствующее обращение.

Шум мешает спать и жить домам №8 и №12 уже около трёх недель. Рядом с ними находится некий объект – «предположительно, подстанция», утверждает автор обращения.

По его словам, данное здание начали ремонтировать, но затем работы остановились. Уже около двух недель здесь ничего не происходит. Всё это время жильцам приходится терпеть достаточно громкое шумовое воздействие.

Это вынуждает орловцев даже спать с закрытыми окнами — несмотря на жаркую погоду.

«Нормы [громкости] для ночного времени явно превышены», – указывает автор послания. Также он рассказал, что обращался по данному поводу в администрацию города. Однако пока проблема не решена.

Фото: Прислано в редакцию

ИА “Орелград”


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