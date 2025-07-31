Орловских водителей будут бодрить шумом

31.7.2025 | 14:03 Новости, Транспорт

Об этом предупредили в «Дорожной службе».

Фото: vk.com/dorogis57

Сотрудники предприятия наносят шумовые полосы на участок трассы «Болхов — Орёл – Витебск», который проходит через территорию посёлка Хотынец. Об этом рассказали в официальных соцсетях.

Было решено уделить внимание именно этому отрезку, так как здесь «наблюдается повышенная концентрация пешеходных переходов и жилой застройки».

Шумовыми полосами называют ряд неглубоких поперечных канавок на дорожном покрытии. Когда автомобиль пересекает их, возникает шум, который напоминает водителю о необходимости снизить скорость и уделить внимание общей обстановке.

ИА «Орелград»


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