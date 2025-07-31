В Орле рассмотрят дело о фиктивных медосмотрах

Оно связано с ООО «Доверие».

Ранее эту компанию оштрафовали на полмиллиона. Её тоже признали виновной в коммерческом подкупе. Однако то дело рассматривал мировой судья.

Теперь речь идёт уже об уголовном преследовании, а отвечать будет конкретное лицо — начальник службы охраны труда некой коммерческой организации. Хотя вменяемая статья — тоже как «коммерческий подкуп» (в значительном размере).

Как сообщает прокуратура Орловской области, преступления происходили с мая по декабрь минувшего года. Орловец получил от «Доверия» 71 тысячу 700 рублей.

В обмен на это он, используя служебное положение, способствовал тому, чтобы организация, в которой он работает, заключила контракт с «Доверием». ООО бралось за оказание платных услуг по медицинскому осмотру работников.

Однако фактически такие мероприятия не проводились. «Доверие» предоставляло обвиняемому фиктивные медицинские заключения. Таким образом были «обследованы» около 400 работников. Причём у сторон имелась соответствующая предварительная договорённость.

Дело рассмотрит Заводской районный суд.

ИА «Орелград»