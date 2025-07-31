Орловский рыбак поймал сомнительного карася

Это то ли необычный для нашей области вид, то ли мутант.

Новость опубликовало ливенское «Принт-ТВ».

Уловом похвастался местный рыбак. Ему достался карась, но с нетипичной внешностью. У рыбы оказался огромный раздвоенный хвост. Чешуя имела странный золотистый оттенок.

В социальных сетях некоторые комментаторы рассказали, что тоже вылавливали таких рыб.

Некоторые из пользователей идентифицировали улов как «амурского карася». Утверждается, что такие рыбы часто попадались в одном из водоёмов Должанского района.

Другие рыболовы уточнили, что ливенцу попался «вуалехвост», который является не отдельной породой, а мутацией данного вида рыб.

ИА «Орелград»