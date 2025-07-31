Капремонт Мценской ЦРБ доверили «СК Гранит»

31.7.2025 | 12:47 Медицина, Новости

Контракт уже заключён.

Фото: vk.com/idynkovich

Как следует из информации на портале госзакупок, его стоимость составляет 85 миллионов 287 тысяч рублей. Размер аванса — 30%.

Со стороны государства контракт подписывал «Орёлгосзаказчик». Выполнить работу нужно в пять этапов. На каждом финансирование и авансирование предоставляется отдельно.

При этом завершить капремонт нужно уже к 26 декабря текущего года. Напомним, что данный объект должны были сдать ещё в декабре 2023 года.

Напомним, что «Гранит» занимался ремонтом школы №14 Орла, а сейчас приводит в порядок здание школы №29 областного центра.

ИА «Орелград»


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