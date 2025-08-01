Будущий крахмальный завод «переехал» из Орловской области в Липецкую

1.8.2025 | 12:05 Новости, Экономика

АО «Щелково агрохим» подписало соглашение не с нашим регионом, а с соседним.

Фото: Правительство Липецкой области

Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Со стороны компании соглашение подписал глава и совладелец холдинга Салис Каракотов.

При это общий объём планируемых инвестиций остаётся прежним – 8,5 миллиарда рублей.

«Будет построен завод по производству амилозного крахмала. Это высокотехнологичный продукт, востребованный в пищевой промышленности. Из него делают съедобные плёнки и покрытия, желейные изделия, а также используют как загуститель и гелеобразователь в кондитерских и хлебобулочных изделиях, в том числе при производстве макарон», – рассказал Артамонов.

Завод планируют построить на грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк». Запуск нового предприятия запланирован на первый квартал 2028 года. Планируется создать 200 рабочих мест.

Напомним, ранее проект анонсировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Строительство планировалось в нашем регионе — на период с 2025 по 2027 годы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования