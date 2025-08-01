Будущий крахмальный завод «переехал» из Орловской области в Липецкую

АО «Щелково агрохим» подписало соглашение не с нашим регионом, а с соседним.

Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Со стороны компании соглашение подписал глава и совладелец холдинга Салис Каракотов.

При это общий объём планируемых инвестиций остаётся прежним – 8,5 миллиарда рублей.

«Будет построен завод по производству амилозного крахмала. Это высокотехнологичный продукт, востребованный в пищевой промышленности. Из него делают съедобные плёнки и покрытия, желейные изделия, а также используют как загуститель и гелеобразователь в кондитерских и хлебобулочных изделиях, в том числе при производстве макарон», – рассказал Артамонов.

Завод планируют построить на грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк». Запуск нового предприятия запланирован на первый квартал 2028 года. Планируется создать 200 рабочих мест.

Напомним, ранее проект анонсировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Строительство планировалось в нашем регионе — на период с 2025 по 2027 годы.

ИА «Орелград»