Мэр рассказал, когда в Орле появится памятник участникам СВО

Вопрос Юрию Парахину задали на сессии Горсовета 1 августа.

Градоначальник напомнил, что в Орле появился сквер Героев Донбасса. В настоящий момент благоустройство в стадии проектирования. Когда же появится памятник?

«После Победы. В этом смысле спешить не нужно, – пояснил Юрий Парахин. – Мы достигнем тех, целей СВО, которые определил президент».

При этом мэр отметил, что монумент – не единственный способ почтить память и подвиг.

«Мы помним каждого участника, каждого погибшего. «Сад памяти» – ежегодная акция в парке Победы. В школах – часы памяти. Мы не забываем наших ребят».

Но в других же регионах уже стоят памятники, возразили мэру.

«Будет время – мы сделаем», – повторил свою позицию Юрий Парахин.

ИА “Орелград”