Мэр рассказал, когда в Орле появится памятник участникам СВО

1.8.2025 | 11:55 Новости, Общество

Вопрос Юрию Парахину задали на сессии Горсовета 1 августа.

Фото Администрации Орла

Градоначальник напомнил, что в Орле появился сквер Героев Донбасса. В настоящий момент благоустройство в стадии проектирования. Когда же появится памятник?

«После Победы.  В этом смысле спешить не нужно, – пояснил Юрий Парахин. – Мы достигнем тех, целей СВО, которые определил президент».

При этом мэр отметил, что монумент – не единственный способ почтить память и подвиг.

«Мы помним каждого участника, каждого погибшего. «Сад памяти» – ежегодная акция в парке Победы. В школах – часы памяти. Мы не забываем наших ребят».

Но в других же регионах уже стоят памятники, возразили мэру.

«Будет время – мы сделаем», – повторил свою позицию Юрий Парахин.

ИА “Орелград”


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