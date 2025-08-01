Бюст Сталина появится в Орле не ранее мая следующего года

Перспективы Аллеи Победителей на сессии Горсовета 1 августа обрисовал мэр.

Вопрос о реализации проекта задал заместитель председателя Горсовета Сергей Швалов. Он напомнил, что решение было принято и в минувшем году.

Мэр Юрий Парахин сообщил, что собраны коммерческие предложения.

«Срок реализации – к 9 мая следующего года. Быстро невозможно сделать. Это индивидуальный проект», – пояснил градоначальник.

Аллея Победителей должна появиться в парке Победы. Она призвана увековечить память выдающихся советских полководцев. Среди них инициаторы создания Аллеи видят И.В. Сталина, Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, М.М. Попова, В.Д. Соколовского. А также найдется место командармам, комкорам, комдивам, наиболее отличившимся при освобождении Орла.

ИА “Орелград”