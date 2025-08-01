«Эконом-Сервис» задолжал работникам около 600 тысяч

1.8.2025 | 17:07 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Часть суммы уже выплачена.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Такое нарушение допустило муниципальное коммунальное предприятие посёлка Глазуновка. Известно, что оно занимается водоснабжением.

Сотрудники «Эконом-Сервиса» сами обратились в Межрегиональную инспекцию труда по Орловской и Брянской областям. В ведомстве проверили информацию и установили, что она соответствует действительности.

Предприятие задолжало зарплату за июнь и первую половину июля — всего 614 тысяч 300 рублей.

В настоящее время погашена задолженность перед 21 работником — на 330 тысяч 600 рублей. Также принимаются меры по погашению оставшейся части задолженности.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования