«Эконом-Сервис» задолжал работникам около 600 тысяч

Часть суммы уже выплачена.

Такое нарушение допустило муниципальное коммунальное предприятие посёлка Глазуновка. Известно, что оно занимается водоснабжением.

Сотрудники «Эконом-Сервиса» сами обратились в Межрегиональную инспекцию труда по Орловской и Брянской областям. В ведомстве проверили информацию и установили, что она соответствует действительности.

Предприятие задолжало зарплату за июнь и первую половину июля — всего 614 тысяч 300 рублей.

В настоящее время погашена задолженность перед 21 работником — на 330 тысяч 600 рублей. Также принимаются меры по погашению оставшейся части задолженности.

ИА «Орелград»