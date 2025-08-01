«Конкурс» на выборах в горсовет может составить 10 человек на одно место

В Орле завершился период представления документов для регистрации кандидатов и их списков.

Избирательная комиссия Орловской области обнародовала текущие данные о ходе избирательной кампании в Орловский городской Совет народных депутатов 7-го созыва. Напомним, избиратели смогут проголосовать на избирательных участках 12, 13 или 14 сентября 2025 года.

Полномочия организующей комиссии возложены на территориальную избирательную комиссию Советского района. Еще несколько дней назад председатель облизбиркома Лилия Пиняева заявила, что в избирательной кампании участвуют 395 кандидатов, претендующих на замещение 38 мандатов. То есть «конкурс» составлял более 10 человек на одно место. Но после окончания срока приема документов для регистрации на участие в выборах «конкурс» совсем немного сократился.

Из сообщения облизбиркома следует, что из 160 кандидатов-одномандатников, участвующих в выборах, пять кандидатов не представили документы для регистрации в указанный срок. То есть, он автоматически из предвыборной гонки выбывают. А вот документы для регистрации списков кандидатов в установленные сроки представили все шесть отделений политических партий, пожелавши побороться за мандаты городского парламента: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди» и «Партия пенсионеров».

«Решения о регистрации приняты в отношении всех списков кандидатов, – уведомляет Избирательная комиссия Орловской области. – Все представленные кандидатами в установленные сроки документы для регистрации будут рассмотрены избирательными комиссиями. В соответствии с Законом «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области» не позднее, чем через десять дней после дня приема необходимых для регистрации документов, будут приняты решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата».

ИА “Орелград”