Конфискованный автомобиль передали в зону СВО

Иномарку уже получило подразделение Минобороны России.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях передало подразделению Министерства обороны Российской Федерации автомобиль, который был конфискован у собственника за вождение в нетрезвом виде. Как пояснили в ведомстве, иномарка, а речь идет о легковом автомобиле марки «Мерседес», сначала по решению суда была обращена в собственность государства.

«Транспортное средство будет направлено в зону проведения специальной военной операции для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, – сообщает МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. – Передача имущества выполнена в рамках реализации постановления правительства РФ №1470 «Об особенностях распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Орловской области за 2024-2025 годы передали в зону проведения специальной военной операции уже около 500 единиц оружия. Очередная церемония передачи оружия прошла в конце июня этого года, когда на нужды бойцов СВО из Орла было направлено 29 единиц охотничьего оружия. Отметим, что жители Орловской области добровольно сдают его на нужды СВО.

Так, в последнем случае росгвардейцы приняли охотничьи ружья от жителей Орловского муниципального округа, Мценского, Урицкого Кромского и Покровского районов. Прием оружия производится на основании заявлений граждан, договоров пожертвования и актов приема-передачи. Для передачи оружия в государственные военизированные организации орловцам нужно обращаться в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы по месту проживания.

«Также можно воспользоваться специальным электронным сервисом на официальном интернет-сайте Росгвардии, где необходимо заполнить и отправить форму заявки с указанием ФИО, даты рождения, реквизитов разрешительных документов, информации об оружии и регионе проживания, – отмечают в силовом ведомстве. – В зоне СВО в первую очередь востребованы многозарядные ружья — гладкоствольные полуавтоматические 12-го калибра, наиболее эффективные в борьбе с БПЛА противника».

ИА «Орелград»