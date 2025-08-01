МУП «ТТП» крупно задолжало профсоюзу

Предприятие накопило долги не только за электроэнергию и газ, но и за взносы.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Орловской областной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Истец просил о взыскании 1,889 миллиона рублей, то есть задолженности предприятия по профсоюзным взносам за период с декабря 2023 года по май 2025 года. В судебном заседании истец поддержал исковые требования.

Представители ответчика в судебное заседание не явились и просили рассмотреть дело без них, полностью полагаясь на решение суда. Арбитраж, оценив допустимость и достоверность каждого доказательства, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. Впрочем, в письменном отзыве и само МУП «ТТП» исковые требования признало в полном объеме. Суд постановил взыскать с предприятия в пользу профсоюза указанные 1,889 миллиона рублей и оплатить государственную пошлину в сумме 24 502 рубля.

Между тем, все еще не поставлена окончательная точка в арбитражном процессе о банкротстве МУП «ТТП». История довольно запутанная. В ноябре 2023 года акционерное общество «Межрегиональная лизинговая компания» обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о несостоятельности трамвайно-троллейбусного предприятия. Спустя некоторое время аналогичное заявление подало общество с ограниченной ответственностью «Промтехснаб – Грузовые шины».

АО «МЛК» просило суд ввести в отношении МУП «ТТП» процедуру наблюдения и включить свои требования в третью очередь реестра требований кредиторов МУП «ТТП» в сумме 11,554 миллиона рублей. Правда, впоследствии кредитор снизил свои требования вдвое. А летом 2024 года определением арбитражного суда Орловской области было принято к рассмотрению заявление ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» о банкротстве транспортного предприятия.

Заявление ООО «Промтехснаб – Грузовые шины» было оставлено без рассмотрения. А в мае 2025 года от своих требований отказалось АО «МЛК», после чего суд принял решение о прекращении производства по данному делу. Интересно, что в мае 2025 года в дело о банкротстве МУП «ТТП» вступила прокуратура Орловской области. Причем надзорное ведомство само об этом попросило арбитраж. В обоснование своего заявления прокурор указал на особую социальную значимость предприятия, которое занимается пассажирскими перевозками в Орле, предоставляет льготный проезд.

С учетом значительной численности работников предприятия его потенциальное банкротство «представляет особую экономическую и социальную значимость для города Орла и Орловской области, что обуславливает необходимость вступления прокурора в дело о банкротстве». Кроме того, в случае введения в отношении предприятия-должника процедуры банкротства в рамках банкротного дела должна проверяться законность сделок с его имуществом, а оно является муниципальной собственностью. Кстати, процесс еще не завершен, очередное заседание по данному делу назначено на 4 августа.

ИА «Орелград»