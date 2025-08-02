В Орле продолжаются мероприятия в честь Дня города

2.8.2025 | 8:15 Важное, Новости, Общество

Обширная программа подготовлена на выходные.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Сегодня в 11 часов откроется фестиваль авто- и мотокультуры «Динамика» (12+). Мероприятие пройдёт на площади Ленина.

В 18 часов там же откроется фестиваль «Русское утро» (6+).

Завтра, 3 августа, в 09:30 в парке Победы начнётся регистрация на легкоатлетический пробег (6+), также посвящённый Дню города. Для разных возрастных категорий предусмотрены дистанции от 600 метров до трех километров.

В 12 часов там же развернётся ярмарка-выставка современных и традиционных ремёсел (6+). Параллельно такое же мероприятие будет проходить у входа в городской парк. В 17 часов в Детском парке состоится игра клуба весёлых и находчивых (6+).

В 18 часов в парке Победы начнётся праздничный марафон (6+). Параллельно на площади Ленина откроется программа «Танцующий город» (6+), тоже посвящённая празднику.

ИА «Орелград»


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