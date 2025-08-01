Макашов и Марахин останутся под домашним арестом

1.8.2025 | 12:20 Новости, Общество

Такое решение вынес Заводской районный суд Орла.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Состоялось заседание, посвящённое дальнейшей мере пресечения, избранной для главы Должанского района Бориса Макашова и председателя Должанского райсовета Владимира Марахина.

Как сообщают «Орловские новости», суд продлил их домашний арест. Пока что — до 3 октября.

Ранее Макашов и Марахин стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК, часть 4).

Ранее орловское управление Следственного комитета рассказало, что по текущей версии, должанские главы исполнительной и законодательной властей совершили обман сотрудников Росреестра. Предполагается, что они предоставили в это ведомство документы на вновь образованные земельные участки — под видом ранее образованных, находящихся в собственности ООО «Луганское». Один из подозреваемых является его учредителем.

Это произошло в конце 2022 года. Таким образом подозреваемые незаконно приобрели право собственности на землю, считают в СКР. Нанесённый ущерб оценивается в 5 миллионов 530 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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