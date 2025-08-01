Ректор ОГАУ стал «Заслуженным работником сельского хозяйства России»

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Звание присвоено с формулировкой «за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

Владимир Масалов родился в Республике Коми. Затем он переехал в наш регион, окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию (1996), а после начал трудовую деятельность в этом же вузе. Впоследствии академия стала Орловским государственным аграрным университетом имени Парахина. Масалов возглавил его в 2021.

На данный момент он является доктором биологических наук и профессором. Избирался в областной Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»