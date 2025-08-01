Мобильные туалеты приобретут для Орла

Организатором тендера выступила администрация областной столицы.

Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» от имени города заключит контракт на оказание услуг по установке, обслуживанию и демонтажу мобильных туалетных кабинок. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Орла. Максимальная цена контракта установлена в сумме 400 тысяч рублей. Она определена на весь срок исполнения контракта, является твердой и неизменной в течение всего срока его действия.

В цену контракта включены: расходы на материалы, оборудование, используемое при оказании услуг, страхование (при необходимости), уплату налогов, сборов, таможенных пошлин (при необходимости) и других обязательных платежей. Исполнителя ищут в рамках тендера, организованного администрацией города Орла. Кстати, мэрия утвердила порядок оказания услуг по установке, обслуживанию и демонтажу мобильных туалетных кабинок на территории областной столицы.

Согласно ему исполнитель при поступлении заявки от заказчика обязан в течение трех календарных дней обеспечить доставку, разгрузку, установку мобильных туалетных кабин в необходимом количестве, на указанный в заявке адрес, но только на территории Орла. Такие кабинки всегда востребованы, например, при проведении массовых мероприятий. Не секрет, что со стационарными туалетами в Орле проблема до конца не решена, наблюдается их определенный дефицит.

Исполнитель обязан своевременно очищать накопительные емкости от нечистот «посредством применения специализированной техники», обрабатывать внутренние поверхности кабин специальными средствами, обеспечивать доставку технической воды, специальных жидкостей и средств а также другие расходные материалы. Подрядчик должен дать обязательство, что будет оказывать описанные услуги с соблюдением всех действующих норм и правил, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, СанПиН и окружающей среды.

«Услуги должны быть оказаны в объемах и с качеством, достаточным для нормальной эксплуатации объекта, – говорится в конкурсной документации. – Устранение недостатков и дефектов в услугах осуществляется безвозмездно, силами исполнителя и без увеличения стоимости услуг в согласованные сторонами сроки. При оказании услуг исполнитель обязан обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, сохранности конструкций и зеленых насаждений, охране окружающей среды, экологической безопасности».

ИА «Орелград»