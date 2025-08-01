В Орле пройдет выставка Василя Быкова

Посетители увидят рисунки известного советского писателя.

Как сообщили в Музее писателей-орловцев, литературно-документальная выставка одного из самых известных советских и белорусских писателей-фронтовиков — Василя Быкова – откроется 5 августа, в День города Орла. Она пройдет под названием «Василь Быков. Долгая дорога домой…», посетителей ожидают очень любопытные экспонаты. Как говорят организаторы, на выставке будут представлены рисунки Василя Быкова, который не только хорошо писал книги, но и неплохо рисовал. Каждый его рисунок насыщен деталями, погружающими в жизнь и внутренний мир прозаика.

«В основу выставки, предоставленной Государственным музеем истории белорусской литературы, легла одноименная автобиографическая книга писателя «Долгая дорога домой», – уточнили в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева. – Это последняя прижизненная книга автора, воспоминания про лично пережитое за 70 лет его богатой событиями жизни, где перед нами предстают образы его прошлого – далекого и близкого».

Экспонатами выставки станут тематические планшеты с копиями фотографий, документов, рисунков и рукописей Быкова, которые на постоянной основе хранятся в фондах Государственного музея истории белорусской литературы. Каждый планшет, отмечают организаторы, рассказывает об определенном этапе в жизни и творчестве писателя, начиная с его детства. Отдельный планшет, например, посвящен Великой Отечественной войне, ведь Быков был фронтовиком.

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, он оказался на территории Украинской ССР, где участвовал в строительстве оборонительных укреплений. В 1942 году его призвали в Красную армию, в 1943 году он окончил Саратовское пехотное училище и получил звание младшего лейтенанта. В 1943-1945 годах воевал в частях 2-го и 3-го Украинских фронтов, был трижды ранен и в составе наступающих советских войск дошел до Австрии. После войны служил в армии, на Дальнем Востоке, и только в 1955 году демобилизовался в звании майора. Он вернулся в Белоруссию и решил попробовать себя в творчестве.

Так, один из планшетов расскажет посетителям выставки о его первых «пробах пера». «Здесь отражены взлеты и падения писателя на сложном литературном пути, роль семьи в жизни творца, значение для него настоящей дружбы, а также встречи с коллегами, выступления перед читателями и человеческие увлечении, одним из которых было автодело», – говорят организаторы.

Но стоит напомнить и о том, что в 1994 году Василь Быков был доверенным лицом кандидата на пост президента Белоруссии, одного из лидеров белорусских националистов Зенона Позняка. После победы на выборах Александра Лукашенко перешел в оппозицию, выступал против союзного договора России и Белоруссии, в конце 1997 года уехал из Белоруссии. Жил в Германии, Чехии и Финляндии и только в 2003 году, незадолго до смерти, вернулся в Белоруссию. Он умер 22 июня 2003 года.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»