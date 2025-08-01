Сдача налоговых деклараций стала у орловцев самой популярной услугой

Налоговики рассказали о работе с гражданами через МФЦ.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, услуги налоговой службы в регионе предоставляют 27 отделений Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг. И жители региона активно этим пользуются. Согласно озвученным сведениям, за первое полугодие 2025 года жители Орловской области получили 10 765 услуг налоговой службы в отделениях МФЦ по всему региону. Налоговики даже составили негласный рейтинг наиболее популярных услуг.

На первом месте оказалась услуга МФЦ по приему налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, заполненных гражданами по типовой форме 3-НДФЛ. Всего по данному вопросу в отделениях МФЦ в этом году было зафиксировано более 4,6 тысячи обращений. Совсем немного отстала услуга по приему заявлений о постановке на учет в налоговом органе и выдаче, в том числе повторной, свидетельства о постановке на учет – более 4,4 тысячи обращений. Третье место оказалось у услуги по государственной регистрации юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств – свыше 700 таких обращений за прошедшие полгода.

«Напомним, сотрудники МФЦ Орловской области оказывают 30 услуг налоговых органов, актуальных как для физических лиц, так и для представителей бизнеса, – говорят в региональном Управлении ФНС. – Например, через многофункциональный центр можно получить налоговое уведомление, заявить льготы, узнать о наличии задолженности, открыть личный кабинет, а также подать заявления на получение патента или переход на УСН. Ознакомиться с полным перечнем услуг и узнать ближайший адрес офисов можно на сайте ФНС России в разделе «Получение государственных услуг ФНС России в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» и портале МФЦ Орловской области».

Тем временем в МФЦ сообщили о возобновлении приема заявлений и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации. Услуга оказывается в обособленном подразделении Отдел МФЦ по городу Орлу и Орловскому муниципальному округу. Заявление можно подать как через Отдел МФЦ, так и через Единый портал государственных услуг или через территориальный орган МВД России. Биометрический паспорт действует в течение 10 лет и имеет увеличенное количество страниц, что обеспечивает больше места для виз и штампов о пересечении границы.

К числу его достоинств специалисты МФЦ также относят встроенный микрочип с биометрическими данными гражданина – цифровой фотографией и отпечатками пальцев рук, высокий уровень защиты и ускоренную процедуру таможенного контроля. Услуга доступна независимо от регистрации по месту жительства. За выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель, установлена государственная пошлина в следующих размерах: для детей до 14 лет – 3000 рублей, для граждан старше 14 лет – 6000 рублей.

ИА «Орелград»