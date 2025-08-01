Сегодня в Орле стартует фестиваль цветов «Стрелка»

Также состоятся другие мероприятия в честь Дня города.

К настоящему моменту на Александровском мосту и улице Ленина появилось порядка 300 кашпо и вазонов с деревьями и цветами. «Стрелка» (0+) официально откроется в 18 часов на площадке перед главным МФЦ области (на Ленина, 1). Мероприятие будет идти до 5 августа включительно.

Параллельно, тоже в 18 часов, на площади «Юность» начнётся ещё один праздник в честь наступающего Дня города (0+).

Также сегодня в сквере Семьи начнёт работать выставка-ярмарка «Вино-сыр, хлеб-мёд» (18+). Она завершится 3 августа.

ИА «Орелград»