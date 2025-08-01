В Орле из Оки достали тело мужчины

Это случилось в Заводском районе рядом с Бетонным переулком.

Очевидцы позвонили в службу спасения накануне в 16 часов 14 минут.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, тело извлекли с глубины в два с половиной метра. Оно находилось примерно в восьми метрах от берега.

Работы выполняли водолазы службы ГКУ ОО “ОАСПС”.

“В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции”, – добавили в ведомстве.

Всего за сутки орловские спасательные подразделения выезжали на вызовы 12 раз. Два выезда пришлись на ликвидацию пожаров.

ИА “Орелград”