В Орле из Оки достали тело мужчины

1.8.2025 | 11:03 Новости, Происшествия

Это случилось в Заводском районе рядом с Бетонным переулком.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Очевидцы позвонили в службу спасения накануне в 16 часов 14 минут.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, тело извлекли с глубины в два с половиной метра. Оно находилось примерно в восьми метрах от берега.

Работы выполняли водолазы службы ГКУ ОО “ОАСПС”.

“В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции”, – добавили в ведомстве.

Всего за сутки орловские спасательные подразделения выезжали на вызовы 12 раз. Два выезда пришлись на ликвидацию пожаров.

ИА “Орелград”


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