Ливны нарастили потребление энергии

Рост энергопотребления зафиксирован по сравнению с предыдущими годами.

Топливно-энергетический баланс города Ливны за 2024 год и на перспективный период до 2030 года утвердила администрация райцентра. Информация в открытом доступе опубликована на сайте мэрии. Отметим, что каждый город формирует свой топливно-энергетический баланс в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении». Документ содержит показатели количественного соответствия поставок топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и их потребления на территории города Ливны, а также устанавливает распределение ТЭР между системами электро-, тепло- и газоснабжения и потребителями (группами потребителей) ТЭР.

Еще одна задача такого документа заключается в анализе эффективности использования ТЭР. Как следует из нового документа, в Ливнах имеются промышленные и перерабатывающие предприятия, организации сферы услуг. Поставка топливно-энергетических ресурсов населению и юридическим лицам города осуществляется пятью крупными предприятиями. Малоэтажные дома отапливаются от индивидуальных источников тепловой энергии, работающих в основном на газовом топливе. Многоквартирные жилые дома, за отдельными исключениями, отапливаются централизованно от квартальных котельных.

Согласно обнародованным данным первичное потребление ТЭР в 2024 году в Ливнах составило 134 709 т.у.т. (тонна условного топлива), что более чем на 7 процентов превысило значения последних нескольких лет. При этом значительная доля потребления ТЭР по-прежнему приходится на газ – 76,6 процента. Основной объем потребления ТЭР приходится на предприятия, в том числе вырабатывающие тепловую энергию для различных групп потребителей – порядка 68 процентов. На долю населения приходится около 32 процентов от общего объема потребленных в городе Ливны топливно-энергетических ресурсов.

Власти также скорректировали прогнозные значения топливно-энергетического баланса на перспективный период до 2030 года в сравнении с аналогичными балансами прошлых лет. Перевод существующих источников тепловой энергии с одного вида топлива на другой не планируется, отметили они.

ИА «Орелград»