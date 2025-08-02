Покровские школы оказались небезопасными

Безопасности детей угрожают устаревшие окна.

Прокуратура Покровского района подала сразу несколько однотипных исковых заявлений к местным властям. Основанием для этого послужили результаты ранее проведенной проверки соблюдения требований законодательства в сфере безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся. Прокурорские работники выяснили, что оконные блоки в зданиях местных школ частично не оборудованы замками безопасности. И это, по мнению надзорного органа, не обеспечивает безопасность детей. Да и не только их.

«Таким образом, безопасные условия обучения детей не обеспечены в полном объеме, что создает угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников образовательных учреждений», – сочли в прокуратуре. В пресс-службе Покровского районного суда, рассматривавшего эти гражданские иски, пояснили, что общие требования к обеспечению безопасности детей при эксплуатации оконных блоков приведены в пункте 7.1.10 строительных правил «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».

Данная норма гласит, что оконные блоки в зданиях образовательных организаций для предотвращения выпадения обучающихся из окон должны быть оборудованы соответствующими системами безопасности, то есть замками, которые сами обучающиеся вскрыть не могут. Особые требования установлены и для стеклянных ограждений в школьных зданиях. Они должны быть выполнены из неразрушающегося при растрескивании остекления.

Также суд напомнил о том, что новый национальный стандарт в данной сфере был введен в России с 1 апреля 2024 года в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. В частности, ГОСТ 23166-2024 устанавливает общие требования к изготовлению и применению оконных блоков. И этот стандарт «является основополагающим для комплекса стандартов на конкретные виды и конструкции изделий независимо от материала их изготовления и используемых комплектующих деталей».

Изучив материалы гражданских дел, суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иски. Районные власти и руководство школ должны устранить нарушения ГОСТа 23166-2024 и оборудовать оконные блоки школьных зданий специальными запирающими устройствами, позволяющими ограничить возможность распашного открывания створок. Данные меры призваны повысить уровень безопасности местных школьников.

ИА «Орелград»