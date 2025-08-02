Памятник Ленину и Дом Советов получат единую зону охраны

Проект границ и правового режима уже разработан.

Научно-проектная документация объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения успешно прошла государственную историко-культурную экспертизу. Единую зону охраны получат 29 памятников, расположенных в историческом центре областной столицы. В их числе: здание областного драматического театра им. И.С. Тургенева, памятник Ленину, здание Дома Советов, в котором сейчас располагаются администрация региона, Орловский облсовет народных депутатов и облизбирком, многие дома XIX века, расположенные на улицах Ленина и Тургенева, здание городского училища, дом купца Калабухова, кинотеатр «Победа», Главпочтамт, здание бывшей гостиницы Е.К. Иордан.

«В процессе экспертизы использованы необходимые учетные сведения по объектам культурного наследия регионального значения на основании данных из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», – следует из акта. Например, памятник Ленину, который в прошлом столетии устанавливался дважды, имеет датировку 1949 и 1961 годом. На государственную охрану он был поставлен в соответствии с указом президента страны. Памятник Ленину по проекту скульптора Томского и архитектора Антипова был открыт 22 февраля 1949 года перед зданием драмтеатра. А в 1961 году, после постройки Дома Советов и расчистки площадного пространства перед ним, было принято решение о переносе памятника на главную площадь города. Сам монумент был немного изменен. В июле 1961 года его сняли со старого пьедестала, перенесли и установили на новый из серого полированного гранита на центральной площади. У подножия памятника установлена табличка с подписью: «Объект культурного наследия регионального значения, памятник Ленину В.И., охраняется государством».

Здание Дома Советов было возведено в 1961 году и стало центральным объектом при застройке площади Ленина. Возводилось оно по типовому проекту, разработанному институтом «Ленгипрокоммунстрой» для нескольких советских городов. Автор проекта – архитектор Ярмолинский. Пятиэтажное здание решено в виде атриума с открытым внутренним двором. Цоколь и входные порталы отделаны гранитными плитами красно-коричневого цвета.

Проект объединенной охранной зоны теперь должен пройти процедуру утверждения. После этого в ее границах будут введены некоторые ограничения. В целом на основании проведенных и историко-культурных исследований, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, проектом предлагается установить следующий состав объединенной зоны охраны: единая охранная зона объектов культурного наследия ЕОЗ; единые зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ-1, ЕЗРЗ-2 и ЕЗРЗ-3. Для зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, целью которых являются ограничения по высоте объектов нового строительства и реконструкции, а также требования к внешнему облику для строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства.

ИА «Орелград»