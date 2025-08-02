Окружной парламент внес изменения в антикоррупционные акты

Окружные депутаты удовлетворили протесты прокуратуры.

Орловский окружной Совет народных депутатов удовлетворил сразу два протеста, принесенные местной прокуратурой на нормативные акты. В первом случае надзорное ведомство требовало внести поправки в положение об антикоррупционной комиссии, которое действует с июня 2023 года. В частности, с подачи прокуратуры в документе появился дополнительный пункт. Он гласит, что проведение заседаний указанной комиссии только лишь с участием членов комиссии, замещающих муниципальные должности в органе местного самоуправления, недопустимо.

Кстати, основной задачей указанной комиссии является содействие работникам, замещающим муниципальные должности, в обеспечении запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции. К полномочиям комиссии относится, например, рассмотрение заявления лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении им своих служебных обязанностей.

Комиссия в подобном случае должна принять меры по предотвращению конфликта интересов. Кроме того, к полномочиям комиссии относится рассмотрение фактических обстоятельств, которые могут послужить основаниями для досрочного увольнения должностного лица. Комиссия вправе высказываться о назначении виновному какого-либо дисциплинарного наказании. Напомним, недавно в такую ситуацию угодил глава города Мценска Николай Кочетаев. Прокуратура выявила конфликт интересов, но местные депутаты отказались отправлять Кочетаева в отставку досрочно. Тогда прокуратура добилась этого по суду, но решение еще не вступило в законную силу.

В состав окружной антикоррупционной комиссии входят восемь человек, все они обладают равными правами. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют две трети членов. Состав комиссии должен формироваться так, чтобы была исключена возможность конфликта интересов в ней самой, чтобы конфликт интересов не мог повлиять на вынесение комиссией решений.

Что касается второго протеста, то депутаты Окружного совета удовлетворили требования прокуратуры и внесли изменения в порядок принятия решений о применении к чиновникам и депутатам мер ответственности за предоставление неполных или недостоверных данных о своих доходах, расходах и имуществе. Из внесенных поправок следует, что депутат или глава округа освобождаются от ответственности за несоблюдение запретов и ограничений антикоррупционного законодательства в случаях, если несоблюдение запретов будет официально признано следствием не зависящих от них обстоятельств.

ИА “Орелград”