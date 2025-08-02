Орловчанку оштрафовали за «негражданина»

Она поплатилась за фиктивную постановку на учет «лица без гражданства».

Залегощенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). По этой же статье, только по другой ее части, обычно судят за фиктивную «прописку» иностранцев, желающих узаконить свой правовой статус в России. Но в данном случае гражданства у фиктивно прописанного человека не было вообще.

«Из материалов дела установлено, что подсудимая, являясь собственником жилого помещения, предоставила специалисту МФЦ Залегощенского района заявление, содержащие ложные сведения о прибытии лица без гражданства в принадлежащее ей домовладение, при этом достоверно зная, что поставленное на миграционный учет лицо, по данному адресу пребывать не будет, – сообщает пресс-служба районного суда. – На основании предоставленных ей документов лицо без гражданства в мае 2025 года поставлено на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации, однако фактически жилое помещение последней предоставлено не было».

Сообщается, что фигурантка нетривиального уголовного дела отпираться не стала, в судебном заседании вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Все это пошло ей в зачет в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Учитывая финансовое положение женщины, суд разрешил ей оплатить штраф в рассрочку, равными частями: в течение пяти месяцев она должна платить по 4000 рублей ежемесячно. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

Тем временем Управление по вопросам миграции регионального УМВД России по Орловской области напомнило о том, что иностранные граждане, в том числе граждане Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в срок по 10 сентября 2025 года вправе узаконить свое правовое положение в рамках указа президента России. Для трудовых мигрантов из стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии), сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, условием урегулирования своего правового положения является заключение с работодателем, заказчиком работ и услуг трудового или гражданско-правового договора с отлагательным сроком вступления в силу и предоставление его копии в территориальный орган МВД России.

ИА «Орелград»