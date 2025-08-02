Орловского бизнесмена крупно оштрафовали за мигранта

Решение по делу об административном правонарушении вынес Северный районный суд.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, заведено оно было по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя. В ходе проведения внеплановой документарной проверки было установлено, что он заключил трудовой договор с гражданином Республики Узбекистан. В подобном случае работодатель обязан уведомлять об этом УМВД России по Орловской области.

Причем уведомление правоохранителям должно прийти в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты фактического допуска иностранца к работе. В данном случае гражданин Узбекистана приступил к осуществлению трудовой деятельности у орловского предпринимателя в качестве подсобного рабочего, но уведомление об этом в установленный срок бизнесмен не подал. Такое бездействие является нарушением части 8 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В судебном заседании старший инспектор по особым поручениям отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Орловской области просила привлечь предпринимателя к административной ответственности по составленному в отношении него протоколу. Сам предприниматель в судебное заседание не явился. В суде факт не уведомления предпринимателем сотрудников в сфере миграции был объективно подтвержден совокупностью собранных по делу доказательств.

При назначении административного наказания суд учел характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение предпринимателя. Смягчающих и отягчающих вину обстоятельств не было установлено, но не нашлось и оснований для признания совершенного правонарушения малозначительным. Минимально возможное наказание за такое правонарушение для юридических лиц составляет 400 тысяч рублей штрафа. Но суд счел возможным наказать индивидуального предпринимателя административным штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, в первом полугодии 2025 года сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области провели 180 контрольно-надзорных мероприятий и выявили 1243 административных правонарушения, связанных с нарушением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности.

ИА “Орелград”