Суд не согласился с выводами КСП по делу о детской поликлинике

Вынесено решение по иску «Орелгосзаказчика» к подрядчику.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению субъекта Российской Федерации, а именно Орловской области в лице казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик». Ответчиком выступала компания «Авилон», с которой госучреждение требовало взыскать так называемое неосновательное обогащение в размере 2,2 миллиона рублей. Однако выиграть иск госучреждению не удалось.

Как установил суд, в 2021 году стороны заключили контракт на выполнение определенных видов работ при строительстве детской поликлиники в городе Ливны. Работы по контракту были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком. Вопросов не возникало до 2024 года, когда Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств при строительстве поликлиники в Ливнах.

По итогам проверки КСП направила в адрес КУ ОО «Орелгосзаказчик» представление для устранения выявленных нарушений и недостатков. Аудиторы посчитали, например, что подрядчик предъявил к приемке, а заказчик принял и оплатил невыполненные работы по озеленению территории и установке малых архитектурных форм – пяти урн, на общую сумму чуть более 200 тысяч рублей. Кроме того, аудиторы обратили пристальное внимание на более чем 80 оконных блоков, установленных подрядчиком.

По мнению КСП, установлены были блоки с ухудшающими, по сравнению с проектной документацией, характеристиками по классу энергосбережения на общую сумму 2,025 миллиона рублей. После проверки КСП заказчик, исполняя требования представления, направил подрядчику письмо с просьбой вернуть ему деньги, всего более 2,23 миллиона рублей. Подрядчик по понятным причинам ответил отказом, а в суде представил заключение экспертизы.

Изучив его, суд пришел к выводу, что подрядчик произвел установку оконных блоков с характеристиками, не ухудшающими, а улучшающими предусмотренные проектом решения. Требования истца в части озеленения и установки урн суд также отмел, посчитав, что и в данном случае подрядчик добросовестно свои обязательства исполнил. В удовлетворении иска было отказано, но на решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»