Южный подъезд ко Мценску отремонтировали с нарушениями

Отчет о проведенной проверке обнародовала областная КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила как «Орелгосзаказчик» использовал бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Южный подъезд к городу Мценск. Проверялся ремонт участка дороги, расположенного на территории Мценского района. Финансирование было обеспечено в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

«Орелгосзаказчик» провел электронный аукцион, по итогам которого заключил контракт с компанией «Дорснаб». Первоначальная стоимость работ составляла 147,533 миллиона рублей, но уже в ходе исполнения государственного контракта цена снизилась до 146,281 миллиона рублей. В рамках проведения контрольного мероприятия были выявлены нарушения и недостатки, отмечают аудиторы. Так, в нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подрядчик выполнил, а заказчик принял и оплатил работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, не соответствующие условиям контракта.

Кроме того, «Орелгосзаказчик» принял и оплатил некачественно, по мнению КСП, выполненные работы по укреплению откосов, обочин и дна кюветов посевом многолетних трав. Аудиторы считают, что подрядчик нарушил сезонные сроки посадки газона, которые прописаны в своде правил «Благоустройство территорий». Обратила КСП внимание и на тот факт, что в контракте не была определена ответственность подрядчика за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, в частности, за несоответствие фактически выполненных работ условиям контракта и сметной документации. Об этом должен был позаботиться государственный заказчик.

Между тем, как показала проверка, в ходе исполнения контракта стороны скорректировали требования к конструкции дорожной одежды. Однако не закрепили эту корректировку дополнительным соглашением к контракту. Также нарушением сочли то, что «Дорснаб» в качестве обеспечения гарантийных обязательств предоставил независимую гарантию, срок действия которой оказался на два дня меньше срока исполнения обязательств, установленного государственным контрактом. То есть гарантия не покрывала весь срок работ.

КСП выдала «Орелгосзаказчику» представление, и определенная «работа над ошибками» уже проведена. Сообщается, что «Орелгосзаказчик» принял меры по усилению контроля за исполнением подрядчиками обязательств по государственным контрактам и меры по соблюдению требований законодательства о контрактной системе. А подрядчик уже подсеял к «неправильно» уложенным ранее газонам многолетние травы, чтобы выправить качество работ.

ИА «Орелград»