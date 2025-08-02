В Орловской области снизилась реализация электроэнергии

На снижение показателей повлияла совокупность факторов.

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Орловской области, компания «Орловский энергосбыт» представила отчет о своей производственной деятельности по итогам первого полугодия 2025 года. Из него следует, что доля компании на региональном розничном рынке составила 84,7 процента, что на 1,3 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. Изменение доли рынка по сравнению с аналогичным периодом 2024 года обусловлено снижением энергопотребления другими участниками рынка, пояснил гарантирующий поставщик.

Снизился и объем реализации электроэнергии, что обусловлено совокупностью разных факторов. Причем один из них – климатический. Еще по итогам первого квартала 2025 года компания сообщала о снижении продаж электроэнергии на розничном рынке на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. И в качестве одной из главных причин этого энергетики назвали тогда аномально теплый январь.

Судя по всему, тенденция получила продолжение. По итогам первого полугодия объем реализации электроэнергии на розничном рынке региона составил 1143 миллионов кВт*ч, что на 2,5 процента меньше показателя аналогичного периода предыдущего года. И здесь тоже можно вспомнить, например, об аномально холодном июне, что вынудило многих отказаться от использования кондиционеров и вентиляторов обычно в жаркие дни провоцирующих рост спроса на электроэнергию.

Отмечает гарантирующий поставщик и продолжающийся рост общего количества своих клиентов. Если к июлю 2024 года их насчитывалось 355 872, то по итогам первого полугодия 2025 года их количество увеличилось до 364 753 клиентов, или на 2,5 процента. Причина роста прежняя: многие так называемые бытовые потребители заключают прямые договоры с энергокомпанией, избавляясь от посредников в виде управляющих компаний.

«В первом полугодии отмечается увеличение спроса на электронные сервисы нашей компании, – добавил генеральный директор «Орловского энергосбыта» Юрий Юрьев. – Все больше потребителей электроэнергии выбирают дистанционные способы оплаты и передачи показаний приборов учета электроэнергии, поэтому все чаще подключают личный кабинет клиента. Так, в первом полугодии число пользователей личного кабинета для физических лиц превысило 58,9 тысячи».

ИА «Орелград»