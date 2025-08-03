Орловца осудили за незаконный сбыт оружия

Мужчина хотел подзаработать на переделанной винтовке.

Пресс-служба Верховского районного суда Орловской области сообщила о результатах рассмотрения уголовного дела о незаконном изготовлении и сбыте пневматического оружия. Оно было заведено в отношении местного жителя. Как установил суд, в период времени с 23 декабря по 31 декабря 2023 года у гражданина возник преступный умысел. Заключался он в следующем: у мужчины имелась пневматическая винтовка, изготовленная промышленным способом.

Ее дульная энергия не превышала 7,5 Дж, а такое оружие разрешено к свободной продаже и использованию. Однако в данном случае владелец решил внести изменения в конструкцию винтовки, чтобы изменить ее тактико-технические характеристики и увеличить дульную энергию. При такой «реконструкции» даже почти безобидная пневматика способна превратиться в очень мощное, грозное и опасное оружие, которое, кстати, подпадает под ограничения и запреты, установленные федеральным законом об оружии.

По сообщению пресс-службы суда, реализуя свой преступный умысел, гражданин разобрал приобретенную им пневматическую винтовку, вставил в нее газовую боевую пружину, что привело к увеличению кинетической дульной энергии и превысило максимально допустимый порог к 7,5 Дж. С точки зрения закона, «умелец» незаконно изготовил охотничье пневматическое оружие. Вероятно, оружие он изготовил для личных нужд, но спустя год решил его продать.

В ноябре 2024 года он разместил в интернете объявление, назначив цену в 25 000 рублей. Довольно долго на объявление никто не откликался. Но в феврале 2025 года его нашли сотрудники полиции, проводившие плановый мониторинг Сети. Заподозрив неладное, они решили провести оперативно-розыскное мероприятие. Сотрудник полиции связался с продавцом и договорился о встрече. Произошла она в здании железнодорожного вокзала поселка городского типа Верховье.

После передачи денег продавец вручил винтовку полицейскому и тут же был задержан. Ему объяснили, что это была проверочная закупка. В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы: 1 год 2 месяца исправительных работ с удержанием 7 процентов его заработка в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу. Отметим, что подобные уголовные дела уже перестали быть редкостью.

ИА «Орелград»