Замена щебня при ремонте дороги под Орлом вызвала вопросы

На смену строительного материала обратили внимание областные аудиторы.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека». Ремонтируемый участок расположен на территории Колпнянского района. Финансирование было обеспечено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с использованием средств Дорожного фонда Орловской области.

Распределение объемов бюджетных ассигнований еще в апреле 2024 года было утверждено постановлением правительства региона в сумме 84,888 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составили 37,2 миллиона рублей, средства областного бюджета – 47,681 миллиона рублей. Проектную документацию на ремонт автомобильной дороги разработал «Орелгосзаказчик», положительное заключение на нее выдала «Орелгосэкспертиза», проверившая достоверность определения сметной стоимости. Проектная документация также была утверждена постановлением правительства Орловской области.

Подрядчиком стала компания «Газ Ресурс», контракт с которой заключили по результатам проведения электронного аукциона. В ходе проверки аудиторы выявили определенные нарушения и недостатки. В частности, они обратили внимание на включение в смету на ремонт покрытия автодороги затрат по укреплению обочин щебнем. В КСП говорят, что затраты планировались, исходя из стоимости щебня марки М800 вместо допустимого использования щебня марки М600.

По мнению проверяющих, это «привело к завышению стоимости контракта на выполнение работ, что не обеспечивает принцип эффективности использования бюджетных средств, направленных на оплату ремонтных работ, на сумму 579,7 тысячи рублей». Кроме того, аудиторы считают, «Орелгосзаказчик» не на должном уровне контролировал исполнение подрядчиком обязательств по контракту и субподрядчиком – по исполнению договоров субподряда.

«По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков», – резюмирует областная КСП.

ИА “Орелград”