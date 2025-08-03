Станцию в Ливнах пустят с молотка

О проведении торгов распорядился губернатор.

Губернатор Андрей Клычков распорядился продать целый ряд объектов на электронных аукционах с открытой формой подачи предложений о цене. Торги пройдут в рамках программы приватизации государственного имущества Орловской области. Глава региона утвердил адресный перечень таких объектов и начальную цену каждого из них, определенную на основании экспертных отчетов об оценке рыночной стоимости. Выручка от продаж подлежит перечислению бюджет региона. Департаменту государственного имущества и земельных отношений уже поручено произвести необходимые действия по исполнению распоряжения губернатора.

Так, в список включена станция Ливны-1, расположенная в Ливнах на улице Баженова. Начальная цена лота составляет 9,372 миллиона рублей. В его состав входит земельный участок общей площадью 7478 квадратных метров с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, в том числе: здание весовой, три отдельно стоящих склада, сторожевое здание и пристанционные склады. Также в очередной раз на торги выставят имущественный комплекс в Хотынце, расположенный на улице Пушкина.

Его не могут приватизировать уже несколько лет. Если в 2022 году его начальная цена превышала 31 миллион рублей, то сейчас власти планируют выставить его на торги по стартовой цене 28,593 миллиона рублей. В состав этого лота входят: учебная мастерская площадью 238,6 квадратных метров, учебное здание площадью 2467,2 квадратных метра, гаражи площадью 309,4 квадратных метра и участок из категории земель населенных пунктов площадью 10 568 квадратных метров. Обременений и ограничений не зарегистрировано.

Не в первый раз с молотка попытаются пустить и бывший детский дом, расположенный в поселке городского типа Колпна на улице Чкалова. В 2023 году его трижды выставляли на торги за 4,656 миллиона рублей. Теперь стартовая цена заметно снижена, она составит 3,91 миллиона рублей. В состав лота входит здание самого детского дома площадью 1113,1 квадратных метра, земельный участок площадью 2719 квадратных метров и зеркало. Все предыдущие торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ИА «Орелград»