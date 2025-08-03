Орловец чуть не убил человека из-за санузла

Кровавая драма разыгралась на территории Советского района города Орла.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила без изменения приговор Советского районного суда города Орла, вынесенный ранее в первой инстанции в отношении местного жителя. Как следует из материалов дела, мужчина был осужден по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Его адвокат подал апелляционную жалобу, в которой просил судебную коллегию об отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного приговора с признанием за его подзащитным права на реабилитацию. Защитник утверждал, что «обвинительный приговор является незаконным, необоснованным и подлежит отмене ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела».

Он также заявил, что выводы суда первой инстанции не подтверждаются доказательствами. Судебная коллегия проверила все материалы дела и показания свидетелей. Как оказалось, осужденный жестоко избил сына своей соседки по общежитию. Конфликт вспыхнул в коридоре, где осужденный поспорил с соседкой по поводу санузла. Он начал оскорблять женщину, за которую вступился ее сын. Однако в короткой, но жестокой схватке сын проиграл.

Осужденный жестоко избил его, ударив один раз головой о стену. Кроме того, агрессор с силой давил своему оппоненту на глаз. Потерпевшего буквально отбила его сестра, вмешавшаяся в схватку. Она оттеснила агрессора, и ее брату удалось бежать с места происшествия. В дальнейшем он был госпитализирован. Осужденный нанес ему тяжелые травмы, пострадавшему даже потребовалась хирургическая пластика. Осужденный не оспаривал факт конфликта с потерпевшим в день происшествия, однако отрицал наличие умысла на причинение тяжкого вреда его здоровью.

По его версии, потерпевший находился в нетрезвом состоянии и сам спровоцировал конфликт. А он, мол, только отбивался. На вопрос суда, каким образом тогда у потерпевшего образовались телесные повреждения, осужденный предположил, что тот сам получил их по неосторожности, «вследствие его падения с высоты собственного роста и удара головой о стену, а затем о напольную плитку лбом в связи с его алкогольным опьянением». В связи с этим осужденный просил его оправдать, но апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в силу.

ИА «Орелград»