Мусоровоз «Экологистик» выставлен на торги из-за долгов

Специализированный автомобиль на ответственном хранении у Парциба И.А.

В постановлении о передаче арестованного имущества на торги указано, что общий долг ООО «Экологистик» (ИНН 5753070060) более 15,3 млн рублей. Исполнительных производств – 124. Взыскатели ООО «Лизинговая компания «СТОУН-XXI», УФССП по Орловской области, ООО «Бизнес партнеры», МТУ Ространснадзора по ЦФО и другие.

Грузовой автомобиль оранжевого цвета находится в рабочем состоянии. Цена по оценке – 3,18 млн рублей. Заявки на участие в аукционе начали принимать 31 июля. Торги состоятся 3 сентября. Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, а также судебного пристава-исполнителя.

ООО «Экологистик» зарегистрировано в Нижней Лужне. Директор – Игорь Анатольевич Парциба. За июнь-август 2024 года перед 17 работниками компании выявлена задолженность на общую сумму 1,071 миллиона рублей. «Экологистик» обвиняли в мусорном коллапсе, который произошел в двух районах Орла.

ИА “Орелград”