Орловец засудил наследников умершего должника

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Болховский районный суд Орловской области. Истец ставил вопрос о взыскании долга по договору займа с наследников. Пикантность ситуации заключается в том, что в роли истца выступил не банк или микрокредитная компания, а физическое лицо, то есть простой гражданин.

Как пояснили в пресс-службе суда, в иске гражданин указал, что еще в августе 2023 года он заключил со своим знакомым договор денежного займа и в его рамках ссудил заемщику 12 000 рублей. В качестве подтверждения истец в суде представил расписку в получении указанной суммы, которую написал заемщик. Так что факт передачи денежных средств был подтвержден в процессе документально. Истец также рассказал, что заемщик обещал вернуть всю сумму долга уже через месяц, то есть в конце сентября 2023 года.

Денег должник так и не вернул. Кредитор пытался вернуть их по суду. Он даже подавал мировому судье исковое заявление о взыскании задолженности по договору займа. Дело должно было рассматриваться в мае 2024 года в мировом судебном участке Болховского района. Но суд отказал в принятии искового заявления в связи с тем, что заемщик к тому моменту уже умер. Прошел еще год, и теперь кредитор подал иск уже в районный суд, потребовав взыскать долг с наследников умершего заемщика.

Более того, он даже начислили проценты за пользование чужими денежными средствами за период с конца сентября 2023 года по апрель 2025 года, и у него вышла сумма 3188,87 рубля. То есть, проценты, по его подсчетам, составили четверть суммы основного долга. Также гражданин просил взыскать с наследников в свою пользу расходы, понесенные им на оказание юридической помощи, в размере 10 000 рублей и расходы на оплату государственной пошлины в размере 4000 рублей.

«Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, – информирует пресс-служба Болховского районного суда. – Привлеченный к участию в деле в качестве ответчика отец заемщика требования не признал. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд».

ИА «Орелград»