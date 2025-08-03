Суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в Отраде

Грунтовая дорога не отвечает требованиям государственного стандарта.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел исковые требования прокурора района, который просил обязать местные власти привести в нормативное состояние автомобильную дорогу местного значения. Как пояснили в пресс-службе суда, подаче иска предшествовала дорожная проверка. Техническое обследование проезжей части провели сотрудники районной Госавтоинспекции. В частности, при помощи специальных инструментов они сделали необходимые замеры на автомобильной дороге по улице Набережная в деревне Отрада.

Обследованием было установлено и зафиксировано, что покрытие этой грунтовой автодороги не было проработано специальной техникой, в частности автогрейдером. И ее техническое состояние не соответствует требованиям ГОСТа. На протяжении всей улицы на дороге имеются дефекты, выбоины, просадки и другие повреждения покрытия, проезжей части и обочины, которые не вписываются в рамки государственного стандарта.

Поскольку ремонт дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления, информация о проверке была направлена в администрацию Глазуновского района. Кроме того, прокуратура внесла в ее адрес представление об устранении нарушений законодательства и прав граждан на обеспечение безопасности дорожного движения, безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов.

Требования представления в добровольном порядке не были выполнены, и прокуратура подала иск. Суд, изучив все обстоятельства дела, пришел к выводу, что администрацией Глазуновского района «должные меры к устранению допущенных нарушений в разумные сроки не приняты, до настоящего времени автомобильная дорога местного значения не приведена в соответствие с нормативными требованиями». В результате бездействие администрации признали незаконным.

Выразилось оно «в неисполнении установленных законом обязанностей по обеспечению надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов». Суд пришел к выводу, что бездействие местных властей нарушает права и законные интересы граждан на безопасность дорожного движения и создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни, здоровья, имуществу граждан. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, но проигравшая сторона еще имеет право обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”