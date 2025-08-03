Под Орлом жена нажаловалась на мужа в полицию

Женщина заявила, что супруг угрожал ей убийством, но солгала.

Как сообщает Глазуновский районный суд Орловской области, местная жительница стала фигуранткой уголовного дела, заведенного в отношении нее по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (ложный донос о совершении преступления). Причем она хотела, чтобы уголовное дело завели на ее супруга. Судя по материалам следствия, основным мотивом орловчанки стала месть. Суд установил, что супруги не раз ссорились, а очередной конфликт, который был исключительно словесным, растянулся на два дня.

«Из чувства обиды, желая отомстить мужу, она обратилась в дежурную часть ОМВД России по Глазуновскому району и сообщила о происходящем между ней и ее супругом семейном конфликте, в ходе которого последний душил ее, – следует из информации пресс-службы суда. – После чего подсудимая добровольно, собственноручно написала заявление на имя начальника ОМВД, содержащее заведомо ложные сведения, сопряженные с требованием о привлечении к ответственности ее супруга за то, что он душил ее двумя руками и высказал в ее адрес угрозу убийством».

Действия, описанные женщиной в ее заявлении, подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). То есть жена «сдала» мужа полиции, оговорив его и понимая, что ему может грозить уголовное наказание за преступление небольшой степени тяжести, которого он не совершал.

К счастью для супруга, полиция, которая после приема заявления провела проверку, во всем разобралась. Подозрения с мужчины сняли, а вот на женщину завели уголовное дело. В судебном заседании она свою вину признала в полном объеме и в содеянном раскаялась. При вынесении решения суд учел все обстоятельства, в том числе состояние здоровья подсудимой и признание вины. Но в качестве отягчающего обстоятельства было признано то, что преступление она совершила, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал ее виновной и наказал штрафом в размере 10 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»