Орловские газопроводы сдали в аренду

Все арендованные газовые сети находятся в одной деревне.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях объявило о предоставлении в аренду компании «Газпром трансгаз Москва» девяти газопроводов, расположенных в деревне Большая Драгунская Орловской области. Детали сделки не афишируются, но из информации следует, что она будет иметь важное значение для многих потребителей.

«Организация получила во временное пользование и владение инфраструктуру, которая позволит обеспечить поставку природного газа потребителям, среди которых аграрные предприятия, промышленные производители, теплогенерирующие компании, а также социальные объекты, находящиеся на территории Орловской области», – следует из официального сообщения МТУ Росимущества.

Тем временем в региональном департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости напомнили о том, что в Орловской области продолжает действовать субсидия на догазификацию. Она позволяет гражданам экономить и не тратить по-крупному собственные средства. Нажиться на субсидии тоже нельзя: департамент переводит деньги непосредственно на счет газораспределительной организации. Сумма выплат ограничена, она составляет не более 100 тысяч рублей на одно домовладение. Заявление можно подать в органы социальной защиты по месту жительства.

Напомнили в департаменте и условия предоставления субсидии: гражданин должен иметь дом в собственности и договор с газораспределительной организацией, соответствовать одной из определенных законодательством категории. Право на субсидию имеют: ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; участники специальной военной операции и члены их семей; инвалиды первой группы; лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами; многодетные семьи; малоимущие граждане.

ИА «Орелград»