Дело об орловском «картеле» дошло до кассации

Арбитражный суд Центрального округа признал факт антиконкурентного соглашения.

Суд уже третьей инстанции подтвердил факт заключения антиконкурентного соглашения на территории Орловской области. Как сообщила пресс-служба Орловского УФАС России, Арбитражный суд Центрального округа в кассации оставил без изменений решение Арбитражного суда Орловской области и Девятнадцатого апелляционного арбитражного суда в Воронеже. Это означает, что и в кассации, то есть уже в третьей инстанции, установлен факт антиконкурентного соглашения.

Как уже писал «Орелград», антимонопольщики изучили взаимоотношения департамента образования Орловской области, бюджетного учреждения «Региональный центр оценки качества образования» и ПАО «Ростелеком». Их признали нарушившими пункт 4 статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции» за неправильную эксплуатацию областной информационной системы в сфере образования, в том числе известной системы «Виртуальная школа».

Бюджетное учреждение устраивало конкурсы на ее обслуживание, на что из бюджета транзитом через департамент образования шли казенные деньги. Так получалось, что на конкурсах победу одерживала одна и та же компания, которая, как показало расследование УФАС, не являлась правообладателем продукта, необходимого для обслуживания виртуальной системы. Поэтому компания-победитель в дальнейшем заключала контракты с правообладателем, а куда шла разница в цене контрактов, можно только гадать.

«Нарушение выразилось в заключении департаментом образования Орловской области, бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования», ПАО «Ростелеком» и обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика информационных технологий» ограничивающего конкуренцию соглашения, заключение и участие в котором привело к ограничению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок создания, внедрения, развития, функционирования и эксплуатации информационных систем», – так описывает ситуация пресс-служба Орловского УФАС.

«Ростелеком» обжаловал решение антимонопольного органа в суде. Посчитав его незаконным и необоснованным. Арбитражный суд Орловской области отказал компании в удовлетворении заявленных требований, посчитав действия антимонопольщиков законными и обоснованными. «Ростелеком» подал апелляционную жалобу, но Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже отказал в ее удовлетворении Не согласившись с решениями судов первой и апелляционной инстанций, «Ростелеком» подал кассационную жалобу. В результате суды трех инстанций подтвердили обоснованность выводов Орловского УФАС об установлении факта заключения антиконкурентного соглашения.

«Суды пришли к обоснованному выводу о том, что, действуя в рамках гражданских правоотношений посредством использования публично-правовых полномочий, участники антиконкурентного соглашения нарушили антимонопольный запрет, в связи с чем их действия правильно квалифицированы по пункту 4 статьи 16 Закона № 135-ФЗ», – цитирует пресс-служба УФАС решение кассационного суда.

ИА «Орелград»