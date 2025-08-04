В Орле нашли более 80 участков для льготников

В районе деревни Овсянниково.

Проекты планировки территории и межевания рассмотрели на публичных слушаниях 31 июля. Площадь земли для застройки проектируемыми индивидуальными жилыми домами – 6,6 га. Территория ограничена улицами Калинникова, Пясецкого, Катукова, Российской. В этой части города есть земли, находящиеся в частной собственности, дома. Формируются новые участки для последующего предоставления льготным категориям граждан, пояснила проектировщик. Предварительно – 85.

Территория относится к зоне Ж4, застройки индивидуальными жилыми домами. Частично уже сформирована улично-дорожная сеть. Есть объекты инженерной инфраструктуры.

На территории намечена сеть красных линий, которые обозначают перспективы развития транспортной сети, однако некоторые противоречат сложившейся застройке. Например, улица Березовая – магистральная с шириной от 40 до 100 метров. В новом варианте дорога приобретет местное значение. Что предполагает значительное уменьшение. Большинство дорог, обеспечивающих доступ к участкам, будут шириной 6 метров. Предложены тротуары от 2 до 1,2 метра. Также предусмотрено несколько переходных проездов между улицами – 3,5 метра. Предполагаются автобусные остановки.

Подключение к коммуникациям возможно от существующих сетей. Для газоснабжения потребуется ввод регуляторных пунктов. Возможность подключения электричества уже есть. Вода появится только в случае включения сетей в инвестпрограммы «Орелводоканала». Водоотведение – индивидуальный септик.

Предполагаемая площадь квартир — 25,5 тыс. кв. м. Количество новых жителей – 468 человек.

ИА “Орелград”