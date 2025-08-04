В Орле почтили память легендарного молодогвардейца

Областная библиотека организовала выставку в честь Сергея Тюленина.

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Сергей Тюленин – натура прямого действия. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза». Она проработает по 14 августа 2025 года. Выставка посвящена Сергею Тюленину, члену штаба подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия». Кстати, родился он 12 августа 1925 года в селе Киселево Новосильского уезда Орловской губернии. А в 1926 году семья Тюлениных переехала в Краснодон. Выставка, прежде всего, ориентирована на школьников, студентов и педагогов, но она будет не менее интересна и всем тем, кто интересуется историей нашей страны.

«На выставке представлены книги и статьи о жизни молодогвардейца: «Сергей Тюленин – исполин русского духа», «Непокоренные: «Орлята» на земле Донбасса», «Дорога жизни», «Память о прошлом и пережитом», «Их родина – Орловский край», «Прошлое за архивной строкой», публикации в журнале «Форум», – перечислили в «Бунинке». Представлен и знаменитый роман писателя Александра Фадеева, посвященный действовавшей в Краснодоне во время Великой Отечественной войны молодежной подпольной организации под названием «Молодая гвардия».

Именно Фадеев первым подробно рассказал о молодогвардейцах, хотя в романе присутствуют и вымышленные им персонажи. Но многие герои, в том числе Сергей Тюленин, – это реально существовавшие люди. Фадеев начал писать книгу о краснодонском подполье сразу после окончания Великой Отечественной войны и проделал очень большую работу. Он работал с архивными документами, беседовал с очевидцами. Кстати, когда началась Великая Отечественная война, Сергею Тюленину исполнилось всего 16 лет.

«С началом немецкой оккупации Краснодона в июле 1942 года Тюленин стал членом штаба и начальником боевой группы «Молодая гвардия», – напоминают в областной библиотеке. – Он успешно выполнял боевые задания организации: участвовал в распространении листовок, сборе оружия, боеприпасов, взрывчатки, участвовал в поджоге биржи труда. В январе 1943 года начались аресты. Тюленин перешел линию фронта, был принят в Красную Армию, участвовал в боях, попал в плен, бежал, вернулся в Краснодон».

Однако вскоре его арестовали и подвергли жестоким пыткам, после чего его, как и других юных подпольщиков, сбросили в шурф шахты. «Родина высоко оценила подвиг героев-молодогвардейцев – руководителям организации «Молодая гвардия», в том числе и Сергею Тюленину, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза», – резюмируют в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»