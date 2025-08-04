На Орловщине после ДТП госпитализированы двое девочек

Авария произошла рядом со Мценском.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, пострадавшие родились в 2019 и 2012 годах. Сейчас они находятся в НКМЦ имени Круглой.

Авария случилась 2 августа в 20 часов 40 минут на Южном подъезде ко Мценску. 33-летний водитель ехал на «Ауди» в сторону Орла.

Мужчина врезался в опору линии электропередач. Девочки являлись его пассажирками. На «Скорой помощи» их доставили в Орёл и госпитализировали.

Ранее стало известно, что под Орлом в ДТП погибли двое водителей.

ИА «Орелград»