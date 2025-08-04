Под Орлом в ДТП погибли двое водителей

На трассе «Крым» столкнулись «Лада» и иномарка.

Авария произошла 2 августа в 20 часов 50 минут. ДТП случилось в Орловском муниципальном округе, на 361-м километре трассы.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, 52-летний водитель перемещался на автомобиле Haval со стороны Курска в сторону Москвы. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения.

Здесь иномарка столкнулась с «Ладой Веста», которая двигалась во встречном направлении. Ей управлял 41-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя получили смертельные телесные повреждения. Они скончались ещё до приезда «Скорой помощи».

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 26 ДТП. В шести из них пострадали или погибли люди.

ИА «Орелград»