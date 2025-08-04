Ипотечный рынок России показывает рост

4.8.2025 | 17:33 Новости, Строительство, Экономика

В июле объем выданных кредитов вырос на 10%, если сравнивать с июнем.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Средняя сумма кредита около 5,5 млн рублей. Их общий объем достиг 340 млрд рублей. По итогам семи месяцев 2025 года ипотек выдано на сумму более 1,8 трлн рублей (снижение к аналогичному периоду 2024 около 42%).

Драйвером рынка остается господдержка. По предварительным оценкам ВТБ, ипотека на льготных условиях – 83% от всех выдач в июле. С начала года этот показатель был несколько ниже – 79%.

Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, старший вице-президент Алексей Охорзин отмечает постепенное восстановление спроса на ипотеку. Текущие показатели близки к июлю 2024 (отставание всего 3%). Ожидается дальнейшее улучшение ситуации благодаря смягчению политики регулятора. Основной спрос будет сосредоточен в рамках государственных программ, прогнозирует Алексей Охорзин.

По данным Центрального Банка, в июне в Орловской области ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, было 283 (в мае – 272). Средневзвешенный срок – 315 месяцев (ранее – 304,3). Ставка в рублях снизилась до 7,29% (в мае составляла 7,94%).  Данные опубликованы ЦБ 30 июля.

ИА “Орелград”


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