Ипотечный рынок России показывает рост

В июле объем выданных кредитов вырос на 10%, если сравнивать с июнем.

Средняя сумма кредита около 5,5 млн рублей. Их общий объем достиг 340 млрд рублей. По итогам семи месяцев 2025 года ипотек выдано на сумму более 1,8 трлн рублей (снижение к аналогичному периоду 2024 около 42%).

Драйвером рынка остается господдержка. По предварительным оценкам ВТБ, ипотека на льготных условиях – 83% от всех выдач в июле. С начала года этот показатель был несколько ниже – 79%.

Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, старший вице-президент Алексей Охорзин отмечает постепенное восстановление спроса на ипотеку. Текущие показатели близки к июлю 2024 (отставание всего 3%). Ожидается дальнейшее улучшение ситуации благодаря смягчению политики регулятора. Основной спрос будет сосредоточен в рамках государственных программ, прогнозирует Алексей Охорзин.

По данным Центрального Банка, в июне в Орловской области ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, было 283 (в мае – 272). Средневзвешенный срок – 315 месяцев (ранее – 304,3). Ставка в рублях снизилась до 7,29% (в мае составляла 7,94%). Данные опубликованы ЦБ 30 июля.

ИА “Орелград”