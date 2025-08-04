В День города вспомнят писателей-орловцев

Литературно-музыкальный вечер пройдет в музее писателей-орловцев.

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева (ОГЛМТ) анонсировал проведение литературно-музыкального вечера «Военные дороги писателей-орловцев». Мероприятие посвящено орловским писателям, которые с первых дней Великой Отечественной войны вставали в ряды Красной армии, защищая «пером и автоматом» родную землю. Оно пройдет 5 августа в музее писателей-орловцев и будет приурочено к празднованию 82-й годовщины со дня освобождения Орла от немецко-фашистской оккупации. Начало запланировано на 15 часов.

«На вечере вниманию зрителей музейные сотрудники представят яркие военные биографии орловских писателей-фронтовиков, прозвучат фрагменты воспоминаний и произведений писателей о войне в исполнении артиста Орловского муниципального драматического театра «Русский театр» Александра Галуцких, – анонсировали в ОГЛМТ. – Несомненный интерес зрителей вызовут подлинные коллекции писателей – юбиляров этого года Владимира Мильчакова, Николая Родичева и Леонида Сапронова. Атмосферу вечера дополнят военные песни в исполнении солиста Рахима Рахманова».

Многие писатели-орловцы, в том числе Владимир Мильчаков, Николай Родичев, Евгений Агранович и Анатолий Яновский, участвовали в войне, сражались с врагом на поле боя, а затем описывали то, что видели, что им и их боевым товарищам довелось пережить, в своих произведениях героях Великой Отечественной войны. Например, произведения Аграновича буквально известны всей стране. Он родился в Орле 13 октября 1918 года, хотя, как сообщают многие источники, впоследствии дата рождения была заменена на 14 ноября 1919 года.

Агранович не только сценарист, драматург, поэт, прозаик, художник, бард, автор текстов песен, но и участник Великой Отечественной войны. На фронт он ушел добровольцем истребительного батальона в июле 1941 года. Позже воевал в должности поэта фронтовой газеты «Бей врага», литработника фронтовой газеты «За Сталина!». В числе его наград: два ордена Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За оборону Москвы».

В его наградном листе было написано: «Смелый, самоотверженный, отлично владеющий всеми видами оружия, журналист-поэт, часто бывающий на поле боя». Серьезно творчеством он начал заниматься уже после войны, окончив в 1948 году литературный институт имени Горького. Самые известные его песни – «Я в весеннем лесу пил березовый сок» из фильма «Ошибка резидента» и «От героев былых времен не осталось порой имен» из фильма «Офицеры» пела вся страна. В Орле на фасаде дома, где жил Агранович, установлена мемориальная доска.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»