Квоты на добычу рыси и барсука признали обоснованными

Специалисты заранее оценили потенциальное воздействие на природу от убийства дикого зверя.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков установил квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. В соответствии с ними впервые на территории региона разрешена добыча рыси (1 особь). Кроме того, в сезоне добычи 2025-2026 годов квота на лося составит 139 особей, на европейскую косулю – 1169 особей, на пятнистого оленя – 3 особи, на барсука – 90 особей, на благородного оленя – 19 особей.

По данным областных властей, установлению квот предшествовала большая аналитическая работа. И перечисленные выше квоты установлены «в целях рационального использования объектов животного мира». Проект квот на так называемое изъятие охотничьих ресурсов из среды их обитания по лосю, благородному оленю, пятнистому оленю и европейской косуле был подготовлен еще в начале 2025 года. Они не превышают установленные другими существующими нормативными документами лимиты и квоты добычи указанных животных.

А квоты на добычу барсука не выходят из установленных приказами Минприроды России нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов. Всего на территории Орловской области в сезоне добычи 2025-2026 годов охотпользователи заявили к добыче: 137 особей лося, или 6,91 процента от учтенной численности этого вида; 20 особей благородного оленя, или 4,93 процента; три особи пятнистого оленя, или 4,92 процента; 1169 особей европейской косули, или 10,98 процента; 90 особей барсука, или 8,23 процента; одна особь рыси, или 8,33 процента. Из указа губернатора видно, что в целом заявки охотпользователей были удовлетворены.

Кроме того, на основании приказа департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, изданного в декабре 2024 года, в регионе провели учет численности охотничьих ресурсов, за исключением территории ФГБУ «НП «Орловское полесье». Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания показал, например, что к началу 2025 года популяция барсука составила 1283 особи. Кстати, в Орловской области этот вид животных добывается с сезона добычи 2013-2014 годов.

По данным мониторинга, в 2025 году численность пятнистого оленя на территории охотничьих угодий Орловской области, в которых планируется его добыча, составляет 61 особь. Ежегодный приплод этого вида в среднем составляет 15 процентов. Для Орловщины это акклиматизированный вид. В настоящее время обитает в Корсаковском, Покровском, Сосковском, Мценском и Урицком районах. Качество угодий для пятнистого оленя в Орловской области оценивается ниже среднего и приравнивается к 4-му классу бонитета. В сезоне добычи 2025-2026 годов орловские охотпользователями сами заявили к добыче три особи, и губернатор учел в своем указе их пожелание.

ИА «Орелград»