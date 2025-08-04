Дом купца Половнева получил охранное обязательство

Собственник здания обязан о нем заботиться и содержать на собственные средства.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения – памятника архитектуры «Дом купца Половнева». Этот дом-памятник расположен во Мценске, на улице Ленина, 15. Он включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Время его постройки – конец XVIII – начало XIX века.

По данным волонтерского проекта «Культурное наследие Орловского края», дом купца Половнева находится на углу бывших улиц Старо-Московской и Никитской. На первом этаже здания в свое время располагался универсальный магазин купца Александра Алексеевича Половнева. А на втором, верхнем этаже жила его семья.

«В этом магазине можно было приобрести пальто, костюм, обувь, галстук, пуговицы, нитки, ленты, ткань, вино шоколад, крупу, муку. Александр Алексеевич Половнев был известный в городе купец второй гильдии. Он положительно относился к культуре и просвещению», – следует из информации волонтерского проекта. На охрану дом-памятник был поставлен решением Малого совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 года № 81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области».

В соответствии с охранным обязательством на территории памятника традиционно запрещается возведение объектов капитального строительства и увеличение его объемно-пространственных характеристик, проведение земляных и мелиоративных работ, за исключением работ по сохранению самого объекта культурного наследия или его отдельных элементов. В то же время разрешается ведение хозяйственной деятельности, позволяющей обеспечить функционирование исторического здания в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается здание, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ. Собственник обязан следить за техническим состоянием здания и вкладывать собственные средства в его содержание. Ему разрешено проводить консервацию, ремонт, реставрацию или приспособление объекта культурного наследия для современного использования при условии соблюдения требований законодательства в данной сфере.

ИА «Орелград»