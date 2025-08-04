Дом у Щепного рынка растет в высоту и в коммерции

В Орле меняются планы по комплексному развитию территории.

На минувшей неделе состоялись публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории комплексного развития зоны жилой застройки, ограниченной улицами МОПРа, Латышских Стрелков, ПГК «Трамвайщик».

Представитель ООО «Жилстрой-Инвест» Василий Зубенко пояснил, что экономическая ситуация изменилась – спрос на жилую недвижимость резко упал. Пришлось изменить проект. Высота дома увеличивается с 16 до 18 этажей. Площадь офисных помещений вырастает на 400 кв. м. (всего 985 кв. м), а квартир – уменьшается на 150 кв. м (13826 кв. м). Реализовывать планы будут в два этапа. Сначала планируется строительство корпуса с одноэтажной пристройкой по МОПРа. Второй этап – часть по улице Латышских Стрелков. В соответствии с разбивкой поэтапно будут вводиться парковки, игровые площадки и зоны озеленения.

По словам Василия Зубенко, в 2025 на площадке уже идут подготовительные работы. После публичных слушаний и согласования в областной архитектуре планируется получение разрешения на строительство.

Всего в доме 221 квартира (425 жителей). Гостевых стоянок 95, для офисов – 10.

Напомним, договор о КРТ был заключен с застройщиком в июле 2023 года. ООО «Жилстрой-Инвест» взяло на себя обязательства по сносу двух ветхих домов и возведению не менее 7,9 тыс. кв. м нового жилья. Администрация Орла обеспечила изъятие вкраплений частной собственности (гаражей, сараев и тд.). Договор действует до февраля 2033 года.

ИА “Орелград”