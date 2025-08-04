Мэрия Орла согласовала облик школы на Родзевича-Белевича

Её должны были сдать в конце минувшего года.

Соответствующее постановление утвердил исполняющий обязанности мэра города Орла Игорь Печерский.

Уточняется, что объект построят по адресу «микрорайон №8, улица Родзевича-Белевича, 15», в границах участка с кадастровым номером 7:25:0040323:2943.

Как и сообщалось ранее, школа будет рассчитана на 1225 мест, что сделает её одной из самых больших в области. В здании будет пять этажей, включая один подземный.

Напомним, что данную школы должны были сдать в конце минувшего года. Однако на данный момент завершены лишь подготовительные работы. Также проект прошёл госэкспертизу.

В качестве срока завершения называется уже 2026-й год. Школу строит ООО «УКС».

ИА «Орелград»